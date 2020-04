Mais 12 angolanos infectados por covid-19 em Lisboa

Mais 12 angolanos foram diagnosticados, nesta terça-feira, em Lisboa, com covid-19, pelas autoridades sanitárias portuguesas.

Com estes, eleva- se para 25 infectados oito dos quais em Junta Médica.

De acordo com os dados divulgados, registam-se dois casos recuperados e a morte de um paciente de 90 anos de idade ocorrida no princípio do mês.

Treze dos infectos estão internados em diferentes unidades sanitárias e 12 a recuperar nos seus domicílios, sob acompanhamento médico e apoio dos Serviços de Saúde da Embaixada de Angola em Portugal.

Os dois recuperados são um casal, não residente, a quem já foi dada alta hospital.

O aumento de infectados resulta do elevado número de testes que estão a ser feitos em Portugal.

Todos os casos de infecção são da área da Grande Lisboa e Vale do Tejo.

De salientar que 30% dos novos casos de covid-19 em Portugal são contraídos nas habitações por desleixo das normas de segurança.

