Governo pede mais rigor no cumprimento das medidas de prevenção contra a covid-19

O secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, apelou hoje (segunda-feira), em Luanda, ao reforço do cumprimento das medidas de prevenção contra o novo coronavírus, para evitar a transmissão comunitária da doença, que regista 27 casos positivos.

O dirigente, que falava na habitual conferência de imprensa de actualização de dados da pandemia em Angola, afirmou que com o registo do primeiro caso de transmissão local, o país está perto de chegar a infecção comunitária caso não se cumpra, com rigor, as medidas de prevenção orientadas pelas autoridades sanitárias.

Para tal, alertou, é necessário que a população cumpra, na íntegra, as medidas de prevenção individuais e colectivas contra a Covid-19.

Segundo Franco Mufinda, considera-se transmissão local da Covid-19 quando o cidadão infectado, a partir do estrangeiro, passa a doença a uma pessoa local, que não viajou para qualquer país com a infecção.

Já a transmissão comunitária, esclareceu, é atribuída ao cidadão infectado, através de um caso importado, e que repassa a doença para outra pessoa da comunidade.

Amostras processadas

Desde que começou o processo de testagem no país, em Março último, o laboratório de biologia molecular nacional processou duas mil e 242 amostras de pessoas suspeitas, das quais mil e 912 foram negativas e 27 positivas, a pertenciam a cidadãos angolanos (25), sul-africano (1) e cubana (1), que testaram positivo.

De acordo com o secretário de Estado, nesse momento, estão em processamento laboratorial 303 amostras.

Quanto a quarentena institucional, 837 cidadãos estão em confinamento obrigatório, 397 casos suspeitos estão a ser investigados, enquanto 954 contactos directos e ocasionais estão em seguimento.

Com vista a conter a propagação da pandemia da Covid-19, Angola observa, desde à 00h00 de domingo (26 de Abril), o terceiro período de Estado de Emergência, a vigorar até às 23h59 do dia 10 de Maio, cumprindo-se assim 45 dias consecutivos de isolamento social.

Esta é a segunda prorrogação, de 15 dias, do regime excepcional, desta vez com um aligeiramento das medidas.

O Estado de Emergência em Angola foi decretado no dia 25 de Março pelo Presidente da República, João Lourenço, após parecer favorável da Assembleia Nacional.

Fonte: Lusa