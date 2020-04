Número de infectados na África do Sul sobe para 4.546 com 87 mortes

O número de óbitos por covid-19 atingiu 87, numa altura em que a África do Sul regista 4.546 casos confirmados da doença.

“Lamentavelmente relatamos mais uma morte relacionada com a covid-19 na província de Western Cape, elevando para 87 o total de falecimentos no país “, disse o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

Fazendo o balanço dos dados estatísticos até a noite de domingo, o titular da Saúde adiantou que surgiram 185 novas infecções e que o país já realizou um total de 168.643 testes, dos quais 7.639 nas ultimas 24 horas.

O também porta-voz oficial do executivo sul-africano para a área que dirige avançou à imprensa que do total de casos confirmados, 1.473 doentes recuperaram da pandemia.

O mapa de contágio por covid -19 no país espelha que a província sede do governo (Gauteng) continua em segundo lugar com 1.341 casos confirmados, depois de Western Cape com 1.608. A província menos afectada é Northern Cape com 17 casos.

