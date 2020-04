Ministério da Saúde alarga capacidade de testagem de 90 para 400 amostras por dia

O Ministério da Saúde vai aumentar a capacidade de testagem laboratorial de casos suspeitos da covid-19, das anteriores 90 análises, para 400 por dia, anunciou, neste domingo, a titular da pasta, Sílvia Lutucuta.

O incremento das análises de amostras com testes do tipo RTPCR acontece devido a criação de mais espaço para o efeito no Instituto Nacional de Luta Contra a Sida (INLS) e no Hospital Militar Principal, além do Laboratório de Biologia Molecular Nacional.

Ao falar em conferência de imprensa de actualização da situação da pandemia no país, em que se registou mais um caso, subindo para 26, informou que os locais em referência começam a funcionar entre segunda-feira ou terça-feira.

Relativamente aos testes rápidos, informou que já começaram a ser feitos, com a prioridade a recair para os técnicos de saúde que cuidam dos pacientes que sofrem da doença.

Seguir-se-ão todos os passageiros e membros da tripulação dos voos do dia 12 de Março ao último vindo de Cuba (20 de Abril), pessoas com síndrome respiratório agudo e depois as comunidades em geral.

Desde o inicio do processo de testagem, o Laboratório de Biologia Molecular Nacional já analisou perto de duas mil amostras, 26 das quais positivas.

Neste momento há 367 amostras em processamento.

Na ocasião, a ministra da Saúde destacou o amplo trabalho que está a ser feito entre a área clínica e científica, nesta última vertente conta com a colaboração de técnicos do Ministério do Ensino Superior, que trabalham na investigação e procura de soluções.

Sobre as informações de ter havido pessoas que violaram a quarentena institucional e, alegadamente, estejam contaminados com a covid-19, disse não corresponder com a verdade, pois foi feito um trabalho árduo de procura dessas pessoas, juntos com os órgãos de defesa e segurança.

A governante abordou igualmente o caso condomínio Golden, em que havia dois membros de uma família infectados, tranquilizando que foi feito o rastreio de quase 300 pessoas e cujos resultados serão conhecidos “muito brevemente”.

Fonte: Lusa