Marca Forbes com nova estratégia para Portugal e Angola

A marca Forbes para Portugal e Angola vai iniciar uma etapa assinalada por “uma nova dinâmica digital” com presença multiplataforma e pelo seu alargamento à produção de conteúdos para televisão, anunciou hoje a empresa de comunicação ZAP.

Os conteúdos serão exibidos no canal ZAP Viva, disponível em Portugal através da NOS e em Angola e Moçambique pela ZAP, sendo distribuídos posteriormente “em plataformas digitais e noutros formatos de televisão”, refere a empresa em comunicado.

A produção será assegurada a partir do centro de competências do grupo, com sede em Talatona, Luanda, realça a empresa, adiantando que a marca Forbes, publicada em Angola e Portugal pela ZAP, “vai ser reforçada nestes dois mercados com uma abordagem 360 graus”.