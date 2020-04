Detidos na Lunda Norte cidadãos vindos de Luanda

Seis cidadãos foram detidos hoje, segunda-feira, pela Polícia Nacional, na Lunda Norte, por violarem a cerca sanitária imposta à província da Luanda, no âmbito do Estado de Emergência.

Angola regista desde domingo, 26, a terceira fase do Estado de Emergência, marcado pelo desagravamento de algumas medidas, entre as quais o levantamento da cerca inter-provincial, permitindo a circulação de pessoas em 17 das 18 províncias do país, para efeitos de actividade comercial, estando interditas todas as viagens de lazer.

A medida não abrange a província de Luanda, por ter sido a única a registar casos positivos de covid-19.

Estes cidadãos, cujos processos já foram submetidos ao Tribunal Provincial da Lunda Norte, para o julgamento sumário, saíram domingo de Luanda, via terra, utilizando a Estrada Nacional 230, chegando na manhã de hoje, segunda-feira, na cidade do Dundo.

A detenção dos cidadãos, segundo uma nota da Policia Nacional, resultou de uma denúncia feita pelo responsável do parque inter-provincial do Dundo, na fase de registo das viaturas provenientes de outras províncias.

Supõe-se que os cidadãos tenham escapado dos efectivos da Polícia Nacional destacados ao longo do troço usando as vias alternativas (picadas).

Fonte: Angop