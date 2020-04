Cidadão tenta suicídio após homicídio frustrado contra esposa

Um cidadão de 27 anos de idade tentou suicidar-se, no último fim-de-semana, depois de ver frustrada o homicídio voluntário contra a sua própria esposa, de 23 anos, com a qual se desentendeu, soube hoje, segunda-feira, a ANGOP de fonte institucional.

De acordo com o relatório da Polícia Nacional na província do Huambo sobre a situação da segurança pública, entre 24 a 26 deste mês, o facto ocorreu no bairro Lossambo, arredores da sede provincial, quando o acusado pelo crime de ofensa corporal com arma de fogo desferiu dois disparos na região das costas da esposa que se encontra em tratamento médico.

Após ver a esposa estatelada no chão e com um alvoroço dos vizinhos, que procuravam saber o que se passava, o acusado, por sinal segurança de uma empresa privada, tentou suicidar-se com um disparo na região cervical, felizmente o tiro também não foi fatal, entanto ambos estão sob cuidados médicos no Hospital Central do Huambo.

Fonte: Angop