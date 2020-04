Chuvas desalojam mais de 100 pessoas na província do Moxico

Cento e 11 pessoas ficaram desalojadas, nos últimos sete dias, em consequência das intensas chuvas que se abateram sobre o município do Léua, província do Moxico, tendo culminado com a destruição parcial de 23 casas de construção precária.

Em nota de imprensa, a que a Angop teve acesso hoje, a delegação provincial do Ministério do Interior refere que os afectados já recebem apoios das autoridades, estando temporariamente acolhidos em casa de familiares e vizinhos.

Ainda no quadro da assistência social, o Gabinete Provincial de Acção Social ofereceu bens de primeira necessidades à população vulnerável do bairro Tchissala, município dos Luchazes.

A nota destaca, também, danos materiais avaliados em 152 mil e 500 kwanzas, em consequência de dois incêndios causados por curto-circuito registados no Centro de Instrução Militar da Região Leste e em uma residência.

Fonte: Angop