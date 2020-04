Polícia encerra bar no Lubango

A Polícia desmantelou no sábado um bar localizado do bairro Santo António, zona nobre da cidade do Lubango, que funcionava em pleno Estado de Emergência, violando as medidas de isolamento social.

Segundo o comandante provincial, comissário Divaldo Martins, foram detidos, em flagrante, 11 cidadãos que se encontravam no local, em aglomerado, num clima festivo.

O oficial, que falava à ANGOP, informou que o proprietário do estabelecimento, que estava foragido, acabou por entregar-se horas depois.

Informou ainda que os detidos já foram presentes a um procurador e serão julgados, sumariamente, por desobediência.

“A detenção só foi possível graças a uma denúncia através das redes sociais. A Polícia agradece e incentiva esse tipo de atitude”, afirmou o comandante provincial.

No Lubango proprietários de alguns bares insistem na abertura dos mesmo, colocando em risco a vida dos utentes.

Fonte: Angop