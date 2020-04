Moçambique regista seis novos casos, total acumulado sobre para 76

Moçambique registou seis novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado para 76 desde o início da pandemia, anunciou hoje Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública.

Os seis novos casos estão todos relacionados com a transmissão do patógeno na área de construção do megaprojeto de gás natural da Área 1 em Afungi, Cabo Delgado.

Todos estão em isolamento domiciliário – cinco em Afungi e um em Pemba – e nenhum tem sintomas da doença respiratória covid-19.

Fonte: Lusa