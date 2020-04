Mais de 50 crianças de rua e idosos beneficiam de apoio

Cinquenta e cinco crianças de rua e idosos de vários centros de acolhimento beneficiaram, neste domingo, de sopa solidária, numa iniciativa do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade de Género.

A directora do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade de Género, Maria da Cruz, disse ser intenção proporcionar uma dieta alimentar saudável as crianças e idosos necessitados.

Em declarações à ANGOP, avançou que desde o início do Estado de Emergência no país, a instituição está a realizar acções de apoio a pessoas carenciadas, com a entrega de donativos aos lares de idosos e orfanatos.

Sem revelar o número, a responsável disse que em Malanje existem muitas crianças de e na rua, para além de famílias desfavorecidas que precisam da mão caridosa das instituições do Estado e privadas.

Fonte: Angop