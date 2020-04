Tchizé mostra que também sabe dar uns toques e chama Matias Damásio de “Chulo, bajulador e interesseiro”

Um vídeo posto a circular nas redes sociais, mostra a ex-deputado do MPLA e filha to antigo presidente da República, Tchizé dos Santos, a dar toques fogosos.

Tchizé dos Santos vestida de um vestidinho curto e chinelas, de costas viradas para a câmara, mostra os seus dotes e que também sabe dar uns toques de kuduro.

Ela dança ao ritmo do kuduro da Titica ft. Neide Sofia e Uami Ndongada “Ta Domina”, lançado no mês de marco do corrente ano.

A ex-rainha do Get7 angolano, encontra-se neste momento a viver no exterior do país sob alegação de estar a ser vítima de perseguição por parte do governo do presidente João Lourenço.

A empresária e também acionista do Banco Negócios Internacional (BNI), tem estado muito ativa nas redes sociais.

Num direto no Instagram que também vazou nas redes sociais, Tchizé dos Santos acusa Matias Damásio de ser “chulo” e de não ter a coragem de assumir em público que o ex-presidente, José Eduardo dos Santos, seu pai, “o ajudou a obter uma residência com medo represálias de João Lourenço”.

“Isso é falta de carácter! Isso é ser um bajulador! No fundo, afinal nunca foi meu amigo, era bajulador, era oportunista, era interesseiro e nunca prestou”, disse a ex-deputada no vídeo.

“O Salú Gonçalves tinha razão! O Almir Agria tinha razão, todas as pessoas que falaram mal do Matias Damásio tinham razão” reforçou.