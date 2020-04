Frederick Thomas, mais conhecido no mundo do rap como Fred The Godson faleceu esta quinta-feira vítima de covid-19.

A notícia foi confirmada por DJ Self, um amigo do rapper.

Dias antes da sua morte, Fred The Godson, que também sofria de asma, partilhou nas redes sociais uma foto sua internado no hospital conetado a um ventilador respiratório.

Fred The Godson era um rapper proeminente de Nova Iorque. Já trabalhou com artistas com Diddy, Meek Mill, Pusha T. e Jadakiss.