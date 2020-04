Moçambique regista total acumulado de 70 casos, sem mortes

Moçambique registou hoje cinco novos casos da doença respiratória covid-19, elevando o total acumulado desde o início da pandemia para 70, sem mortes, anunciou hoje a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene.

Os cinco novos casos resultam “do processo de pesquisa e testagem massiva em Afungi”, no recinto das obras de construção do megaprojeto de gás natural da Área 1 do Rovuma, província de Cabo Delgado, referiu.

De acordo com aquela responsável, nenhum dos novos infetados revela sintomas e todos estão “em isolamento domiciliário, em Afungi”.

Fonte: Lusa