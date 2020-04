Mais de 2,8 milhões de infetados e 197.000 mortos em todo o mundo

O número de infetados pelo novo coronavírus já ultrapassou os 2,8 milhões e provocou a morte de mais de 197.000 pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00.

De acordo com os dados da agência noticiosa France-Presse A(FP), a partir de dados oficiais, às 11:00 de hoje, tinham sido diagnosticados 2.821.030 casos de infeção e confirmadas 197.303 mortes pelo SARS-CoV-2 em 193 países e territórios.

Pelo menos 766.300 desses casos são hoje considerados curados.

Este número de casos diagnosticados reflete, contudo, apenas uma parte do número real de infeções, uma vez que muitos países testam apenas as situações que requerem atendimento hospitalar.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao novo coronavírus no início de fevereiro, é o país com maior número de mortes e casos associados à covid-19.

Os últimos dados apontam para 51.949 mortos e 905.333 casos diagnosticados.

Pelo menos 99.079 pessoas foram declaradas como curadas, pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 25.969 mortes para 192.994 casos, Espanha, com 22.902 mortes (223.759 casos), França, com 22.245 mortes (159.828 casos) e Reino Unido, com 19.506 mortes (143.464 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.816 casos (12 novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.632 mortes (0 novas) e 77.346 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 120.140 mortes para 1.344.172 casos, Estados Unidos e Canadá 54.278 mortes (948.872 casos), Ásia 7.830 mortes (193.796 casos), América Latina e Caribe 7.416 mortes (149.539 casos), Oriente Médio 6.204 mortes (147.530 casos), África 1.330 mortes (29.138 casos) e Oceania 105 mortes (7.991 casos).

Em Angola, o quadro epidemiológico nacional continua nos 25 casos positivos.

Os casos positivos registados até a presente data resultaram em duas mortes, seis pacientes recuperados, dois dos quais já tiveram alta médica.

Nesta altura estão 17 casos activos em acompanhamento médico.

Já em quarentena institucional estão 709 pessoas, sendo que, nas últimas 24 horas, foram liberados quatro cidadãos (dois em Luanda e dois no Cunene).