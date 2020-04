Kim Jung un em estado vegetativo – imprensa japonesa

O líder da Coreia do Norte, Kim Jung un (36), está em estado vegetativo após o fracasso da cirurgia cardiovascular a que foi submetido no princípio deste mês, informou a impresa japonesa.

Nesta sexta-feira, a China enviou uma equipa médico à Coreia do Norte para ajudar a tratar Kim Jung Un. A revista semanal japonesa Shukan Gendai alega ter entrevistado um dos elementos da comitiva médica chinesa e, segundo o mesmo Kim Jung un teve uma paragem cardiáca e caiu no chão, no dia 12 abril, enquanto fazia uma visite de campo.

A mesma fonte avança que “um médico que acompanhava Kim Jung Un fez massagem cardiáca e o levou a um hospital próximo para atendimento de emergência”.

A mesma fonte avança ainda que o “médico que acompanhava a comitiva de Kim Jung Un, solicitou uma equipa médica de Pequim para o assistir. No hospital, antes da chegada da equipa médica chinesa, o médico norte-coreano realizou cirurgia cardíaca, mas houve complicações devido à obesidade hereditária do ditador e à ansiedade do médico, o que levou Kim ao estado vegetativo”, relatou a revista japonesa.

Várias fontes citando a Reuters, informaram que Pequim enviou uma delegação liderada por um membro sênior do Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista Chinês. A equipa deixou Pequim na quinta-feira por razões não divulgadas, mas acredita-se que esteja a prestar conselhos sobre a saúde de Kim.

O Daily NK, um site da Coréia do Sul administrado por desertores norte-coreanos, deu a notícia na terça-feira de que Kim estava a se recuperar de uma operação cardiovascular.

Por sua vez, o governo da Coreia do Sul disse esta terça-feira que não detetou atividades extraordinárias por parte da Coreia do Norte depois de rumores sobre uma alegada intervenção cirúrgica ao coração a que terá sido submetido o líder Kim Jong un.

Fontes oficiais sul coreanas dizem não ter informações sobre os rumores acerca do estado de saúde de Kim Jong un que não é visto em público desde a semana passada.

Nesta quinta-feira, segundo o DailyMail, o presidente Donald Trump desqualificou as informações segundo as quais Kim Jung Un estava gravemente doente. “Ele disse à imprensa que informação não condizia com a verdade, mas recusou-se a dizer se tinha tido contacto com Kim Jung Un”, escreve o tabloid inglês.