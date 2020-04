Huawei doa à Comissão Multissectorial meios tecnológicos para o combate à covid-19

Oito sistemas de vídeo-conferência, avaliados em 190 mil dólares norte-americanos, foram entregues, nesta sexta-feira (dia 24), à Comissão Interministerial para Resposta à Covid-19, para facilitar o combate à pandemia com recursos tecnológicos.

“A doação tem como objectivo ajudar a Comissão Multissectorial e o Ministério da Saúde na prevenção e combate da Covid 19 com recurso às tecnologia de informação e comunicação”, indica uma nota da empresa chinesa Huawei Technologies, responsável pelo gesto

O documento a que a Angop teve acesso refere que os meios foram recebidos simbolicamente pelo ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, Ernesto Liberdade, que agradeceu, na ocasião, o apoio e destacou as excelentes relações de amizade existentes entre os governos de Angola e da China.

Por sua vez, o PCA do fabricante asiático, Ryan Li, reafirmou a intenção de ajudar a modernizar e desenvolver o sector de telecomunicações, com vista a acelerar a inserção do país na “economia do conhecimento”, tirando proveito das infra-estruturas tecnológicas existentes.

O acto foi testemunhado por distintos representantes da Comissão Multissectorial para Resposta à Covid 19, pelo embaixador da República Popular da China em Angola, Gong Tao, bem como representantes da referid empresa que actua nesse mercado africano há cerca de 20 anos.

