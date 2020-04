Dois novos casos em Cabo Verde elevam total para 90

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje dois novos casos de covid-19 no arquipélago, elevando o total de infetados no país para 90, diagnosticados desde 19 de março.

Em comunicado, aquele ministério refere que, das 60 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, duas deram resultado positivo para covid-19, na Praia e na localidade do Tarrafal, respetivamente nos extremos sul e norte da ilha de Santiago.

Os resultados hoje conhecidos deram ainda negativo para 53 casos suspeitos, mas cinco (três na Praia e dois na Boa Vista) estão pendentes.

“Todos os doentes covid-19 estão em isolamento e vem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros”, acrescenta o comunicado, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

O comunicado sublinha que este segundo doente no concelho de Tarrafal é um “contacto do caso já confirmado”.

Atualmente, há casos confirmados de covid-19 em cinco dos 22 concelhos do país, casos da Praia, Tarrafal e São Domingos (Santiago), São Vicente e Boa Vista.

Cabo Verde conta agora 90 casos da covid-19, distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (54), de Santiago (35), e de São Vicente (1). Um destes casos, um turista inglês de 62 anos — o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outro dos doentes já foi dado como recuperado.

Desde 18 de abril que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio. Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados da covid-19, a prorrogação do estado de emergência é mais curta, até às 24:00 de 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Fonte: Lusa