Em véspera do início do terceiro ciclo do Estado de Emergência, em vigor desde o dia 27 de Março, Angola mantém os 25 casos positivos da covid-19, passadas 72h00, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa de actualização de dados sobre a pandemia, referiu que os números continuam os mesmo nas últimas 24h00, incluindo 2 óbitos e seis recuperados.

Fonte: Angop