Chelsea renova contrato de Giroud por mais um ano

O Chelsea renovou o contrato do atacante francês Olivier Giroud por um ano até junho de 2021, informou AFP este sábado citando fontes fontes próximas do dossié.

Giroud, de 33 anos, tinha contrato com os ‘Blues’ até junho de 2020 com a opção de prorrogar por mais um ano.

O francês chegou ao Chelsea no inverno de 2018 e após um longo período ofuscado, tentou várias vezes deixar o clube. Mas ele voltou a brilhar no início de 2020, apesar da forte concorrência no ataque.

O ex-jogador do Montpellier e do Arsenal, terceiro maior artilheiro da história da seleção francesa, ainda é um sério candidato a titular do Chelsea, a pouco mais de um ano da Euro.

Com 39 golos em 97 partidas disputadas com a camisa da França, o atacante campeão do mundo em 2018 está logo atrás de Michel Platini (41 golos) e Thierry Henry (51).

