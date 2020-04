Sergio Moro pede demissão e abre nova crise no Governo do Brasil

O ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, anunciou hoje que pediu demissão do cargo que ocupa desde janeiro do ano passado, durante uma conferência de imprensa, em Brasília.

Sergio Moro acusou Bolsono de estar a fazer uma “interferência politica na policia federal”, na sequência da demissão do ex-chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo, publicada hoje de manhã no Diário Oficial da União.

Moro foi um dos principais membros do Governo brasileiro e mantinha uma popularidade maior do que a do próprio chefe de Estado, Jair Bolsonaro, com quem entrou em atrito algumas vezes, incluindo numa tentativa anterior de exoneração de Valeixo, que aconteceu em agosto do ano passado.