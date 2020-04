Nova Cimor investe 900 milhões de kwanzas na compra de milho na Matala

Novecentos milhões de kwanzas foram investidos no primeiro trimestre deste ano, pela Nova Cimor Moagens, na compra de milho aos camponeses no município da Matala, província da Huíla, que resultaram na produção de duas mil e 400 toneladas de fuba.

Em declarações à Angop, o director da unidade fabril, Ramiro Maya, disse que, este ano, registou-se um incremento de três milhões de kwanzas em relação a igual período anterior.

Sem avançar a facturação do período, disse que a fábrica tem uma capacidade diária de produzir 40 toneladas de fuba de milho, o que equivale a 70 mil sacos de 25 Kg.

“Quando forem montadas as restantes duas linhas de produção chegaremos a aproximadamente dez mil toneladas por dia. Para além das províncias da Huíla, Cunene e do Namibe, a fuba de milho está a ser comercializada em Luanda, Benguela, Huambo e no Cuanza Sul”, salientou.

Em 2019, a empresa investiu 500 milhões de kwanzas na aquisição de nova tecnologia para reequipar a moageira, que esteve paralisada por cinco anos devido ao envelhecimento dos equipamentos.

A fábrica Nova Cimor da Matala, sob gestão privada desde 2000, existe desde a década de 60, e teve uma injecção financeira do Estado em 1999, sendo sempre a única grande moageira da província da Huíla.

Angop