Autoridades da Guiné-Bissau vão comprar arroz para distribuir à população

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, nomeado para o cargo pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, anunciou hoje a compra de arroz para distribuir à população no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus.

“Para garantir a segurança alimentar da nossa população já estamos a preparar a aquisição de 20 a 30 mil toneladas de arroz para serem distribuídas diretamente à nossa população”, disse Nuno Nabian, numa mensagem publicada na rede social Facebook.

Na mensagem, divulgada após uma reunião da Comissão Interministerial de Combate à Covid-19, o primeiro-ministro guineense disse também que, em breve, vai anunciar novas medidas, “com grande sentido de responsabilidade, para mitigar os custos socioeconómicos da pandemia”.

Lusa