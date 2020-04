Polícia detém 94 cidadãos por desobediência

Noventa e quatro cidadãos foram detidos pela Polícia Nacional no período de 17 a 21 de Abril do corrente, na província de Benguela, por desobediência, no quadro das medidas de prevenção da covid-19.

No mesmo período, de acordo com uma nota do Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional enviada à Angop, foram interpelados nove mil e 20 cidadãos, cinco mil e 511 viaturas, mil e 372 motorizadas e 51 embarcações.

O documento refere ainda que foram apreendidas 133 viaturas e 386 motorizadas.

Indica terem sido desmantelados 102 mercados informais, 56 paradas de moto-taxistas e 90 aglomerados populacionais.

A PN avança que 57 cidadãos detidos, depois de devidamente identificados, foram para casa, 46 pagaram multas e dois foram condenados.

Em Angola, foram registados 24 casos positivos, dos quais duas mortes e seis recuperados (dois dos quais já receberam alta médica).

Angop