Governo da Lunda Norte intensifica busca de crianças de rua

O governo da Lunda Norte iniciou na noite desta quarta-feira uma busca activa de crianças de rua, na cidade do Dundo, fora do controlo das autoridades, a fim de serem encaminhadas ao Lar de Estudantes da Escola do Magistério Primário.

O lar acolhe, actualmente, 23 petizes recolhidos desde sábado no âmbito do mesmo processo.

A busca, que conta com o apoio da Polícia Nacional, será feita nas garagens da Centralidade do Mussungue, local escolhido pelos petizes para passarem a noite.

Segundo a directora provincial do Instituto Nacional da Criança, Madalena Alentejo, a escolha destas crianças, que não fazem parte das 40 cadastradas pelo governo local, enquadra-se nas medidas de prevenção da Covid-19.

As crianças, no âmbito da assistência médica e medicamentosa, estão a ser assistidas por psicólogos, para cura dos traumas que carregam, tendo em conta o tempo que ficaram na rua.

Reiterou que as mesmas não regressarão às ruas, depois do levantamento do Estado de Emergência, pois deverão ser encaminhadas, definitivamente, para um centro de acolhimento.

Adiantou que do diagnóstico feito, grande parte dos petizes recolhidos saíram de casa por mal tratos, estigmatização por acusação de feitiçaria e outros são órfãos.

Angop