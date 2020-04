Garielle Union (47), partilha fotos de biquini exibindo as suas curvas e o cabelo natural

Verdade se diga, a atriz Gabrielle Union de 47 anos de idade tem um corpo de invejar.

No princípio desta semana, a atriz do filme “Breaking In” decidiu postar uma coleção de fotos de biquini no Instagram depois de uma sessão de fotos com o marido Dwyane Wane e a enteada Zaya.

No seu feed do Instagram, a atriz e também modelo, postou uma foto solo de biquíni exibindo as suas curvas e o corpo todo bronzeado. “Hora do vinho! Bom fim-de-semana, gente boa”, escreveu a atriz na legenda.

Ela também mostrou seus cabelos naturais, que estavam amarrados com um lenço. “Um corpo lindo e natural (nada de implantes) tu és demais”, comentou uma seguidora enquanto uma outra a agradeceu por ter um corpo natural.