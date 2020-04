Petróleo Brent continua a cair mais de 9% para 17,31 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho continuou hoje a cair, ao recuar 9,22% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres devido ao excesso de oferta do mercado.

O petróleo de referência para as exportações angolanas cotava-se cerca das 9:00 TMG no ICE Futures a 17,31 dólares, seguindo a tendência dos últimos dias. Contudo, o Brent subia ligeiramente face ao preço de abertura de hoje, de 16,38 dólares, um mínimo desde 1999.

O colapso da procura de petróleo provocado pela crise global da covid-19 e a ausência de recursos para armazenar os excessos de produção são fatores que estão a ter um enorme impacto na negociação do Brent, referem analistas citados pela Efe.

Recentemente, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus principais aliados (OPEP+) acordaram baixar a produção conjunta em 10 milhões de barris por dia.

Contudo, o colapso da procura pode ultrapassar 20 milhões de barris por dia, ameaçando inundar o mercado com um excesso de oferta que será difícil de armazenar.