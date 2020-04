País com 101 milhões de habitantes só tem 5 ventiladores respiratórios

A República Democrática do Congo (RDC), país altamente rico em recursos minerais, tem uma população estimada de 101 milhões de habitantes (acordo com a CIA World Factbook) e apenas 5 ventiladores respiratórios.

De acordo com o New York Times, que cita dados da CIA World Factbook, Conselhho de Refugiados da Noruega e o Comité Internacional de Resgate, A RDC tem apenas 1 ventilador para 20 milhões de habitantes.

Em situação igualmente precária estão o Mali que tem apenas 1 ventilador para 6 milhões de habitantes, Madagáscar 1 ventilador para 4 milhões de habitantes, Sudão do Sul 1 ventilador para 2 milhões de habitantes e a República Centro Africana 1 ventilador para 1.9 milhões de pessoas.

País

Ventiladores ventilador por habitantes Somalia 0 – DR Congo 5 20,356,053 Mali 3 6,517,799 Madagascar 6 4,492,623 South Sudan 4 2,640,311 Central African Republic 3 1,996,952 Burkina Faso 11 1,894,127 Nigeria 169 1,266,440 Malawi 17 1,246,861 Niger 20 1,138,618 Burundi 12 988,818 Zimbabwe 16 909,145 Mozambique 34 885,241 Senegal 20 786,818 Uganda 55 786,418 Liberia 7 724,757 Sudan 80 569,519 Sierra Leone 13 509,610 Namibia 10 263,007 Kenya 259 206,672 Ethiopia 557 194,099 Ghana 200 146,701 Libya 350 19,687 Fonte: New York Times reporting; International Rescue Committee; Norwegian Refugee Council; The CIA World Factbook.

Angola felizmente está numa situação um pouco melhor, relativamente a muitos países africanos. O país tem neste momento 210 ventiladores e estão a caminho mais 600 ventiladores, segundo disse recentemente a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Actualmente a nossa capacidade de cobertura é de 1 ventilador para 142 mil pessoas. Com os 600 ventiladores a nossa capacidade de cobertura passa de 142 mil para 37 mil pessoas para cada ventilador.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, disse que o governo prevê que no pico da pandemia, no cacimbo, cerca de 10 mil pessoas serão infetadas com o novo coronavírus.

Os cálculos apresentados pela ministra indicam que 80% infetados serão assintomáticos (terão o vírus mas não desenvolverão doença), 20% desenvolverão a doença com sintomas leves dos quais, 5% ficarão gravemente doentes e precisarão de cuidados médicos intensivos.

Isso implica que no pico da pandemia em Angola, cerca de 500 pessoas precisarão de ajuda para respirar. Com 810 ventiladores respiratórios, temos mais do que o necessário para cobrir as nossas necessidades, se o quadro previsto pelo governo não alterar.

Mas os problemas não terminam por alí.

De relembrar que 52% da população angolana não tem acesso às infra-estruturas sanitárias básicas para lavar as mãos, e tem menos de 500 kwanzas por dia para comer e comprar sabão,

Grande parte da população angolana não tem acesso à água potável. Luanda a cidade com maior densidade populacional, tem uma capacidade diária de 500 mil metros c´ubicos de água o que corresponde a um terço da sua necessidade real.

A falta de estruturas hospitalares adequadas e a escassez de recursos humanos são outros factores de preocupação. Esperemos que os nossos líderes políticos tenham aprendido a lição e invistam mais no sector da saúde e educação.