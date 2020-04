Acesso aos museus vai custar entre 264 e 352 kwanzas

O acesso aos museus públicos de Angola vai custar entre 264 e 352 kwanzas, sendo os valores da bilheteira depositados na Conta Única do Tesouro e considerados receita do Orçamento Geral do Estado (OGE).

De acordo com o decreto presidencial datado de 20 de abril, que regulamenta as taxas de acesso aos museus existentes no território nacional, os valores arrecadados constituem receira do OGE, dos quais 60% correspondem à dotação orçamental a ser atribuída, por transferência, a favor dos museus de Angola.

O acesso é gratuito para crianças até aos 12 anos, pessoas com idade superior a 60 anos, antigos combatentes e membros do Conselho Internacional de Museus (ICOM).

Para nacionais e estrangeiros entre os 13 e 18 anos, o bilhete vai custar 176 kwanzas (29 cêntimos) sem guia e 264 kwanzas (44 cêntimos) com acompanhamento de guia.

Visitantes entre os 19 e 60 anos vão pagar 264 kwanzas (44 cêntimos), sem guia ou 352 kwanzas (58 cêntimos), com guia.