Líder da Coreia do Norte em risco de vida após cirurgia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jung un, encontra-se em estado grave depois de ter sido submetido uma operação cirúrgica ao sistema cardiovascular.

De acordo com a CNN que cita um jornal on-line da Coreia do Sul, The Daily NK, Kim Jung un foi operado ao sistema cardiovascular no dia 12 de Abril face ao uso excessivo de tabaco, obesidade e excesso de trabalho.

As especulações sobre o estado de saúde de Kim Jong un começaram a circular depois de não ter comparecido nas comemorações do aniversário do seu avô, Kim il Sun, o fundador da nação, a 15 de Abril.

Aparentemente Kim Jung un foi visto 4 dias, antes durante uma reunião do seu governo.

Uma fonte das autoridades norte-americanas revelou à CNN que as preocupações relativas ao estado de saúde do líder da Coreia do Norte eram credíveis, mas difíceis de avaliar com exatidão.

Por sua vez, o governo da Coreia do Sul disse esta terça-feira que não detetou atividades extraordinárias por parte da Coreia do Norte depois de rumores sobre uma alegada intervenção cirúrgica ao coração a que terá sido submetido o líder Kim Jong un.

Fontes oficiais sul coreanas dizem não ter informações sobre os rumores acerca do estado de saúde de Kim Jong un que não é visto em público desde a semana passada.