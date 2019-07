O Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE), avaliado em 21 mil milhões de Kwanzas, aprovado em Decreto 113/19 de Abril deste ano, pelo Presidente da República, João Lourenço, entra agora na sua fase de execução, após terminada a etapa preparatória.

A garantia foi avançada à imprensa, no Cuito, pelo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), Jesus Maiato, durante a sua recente visita à província do Bié.

O governante sublinhou que o PAPE tem agora eficácia com a sua efectivação, visando criar e absorver o sector produtivo da economia e não pela Administração Pública como acontece actualmente.

Para tal, assegurou, a nível do MAPTSS é lançado este mês de Julho, o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), tendente a dar mais apoios aos jovens e enveredarem no fomento do empreendedorismo, por intérmedio também da distribuição de kits profissionais em todo o país.

O PAPE é financiado pelo Orçamento Geral do Estado (OGE) e do Fundo de Petróleo.

Pretende apoiar também os empreendedores já estabelecidos e os emergentes, bem como formar jovens nos domínios técnico-profissional e de gestão de pequenos negócios.

Deve contribuir para o processo de promoção da inclusão financeira, fiscal e social dos jovens, além de fomentar o cooperativismo e o associativismo juvenil.

Contribuir para a melhoria do rendimento familiar e, consequentemente, para o crescimento e o desenvolvimento socioeconómico do país, e o combate à fome e à pobreza são outros dos objectivos do PAPE.

O Programa vai ser desenvolvido em todo o território nacional durante três anos. O acompanhamento e avaliações das acções realizadas e do impacto na comunidade é da responsabilidade do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), envolvendo os demais sectores.

Com isto, perto de 83 mil e 500 jovens são directa e preferencialmente abrangidos pelo PAPE, incluindo 12 mil outros capacitados nos domínios do empreendedorismo e gestão de negócios.