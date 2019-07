Com golo de Sadio Mané, aos 15 minutos, o Senegal qualificou-se para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações em futebol, ao vencer hoje o Ugando por 1-0, em jogo disputado no estádio internacional do Cairo.

Os senegaleses vão defrontar, na próxima fase, o Benin, que eliminou, surpreendentemente, o Marrocos, por 4-1, na marcação de grandes penalidades, após igualdade a um golo no tempo regulamentar. O desafio está marcado para dia 10, no Cairo.

Sábado será a vez do campeão em título, Camarões, entrar em cena, para defrontar a Nigéria, às 17h, em Alexandria.

Às vinte o anfitrião Egipto joga com a África do Sul, no estádio internacional do Cairo.