A selecção do Benin apurou-se, esta sexta-feira, para os quartos-de-final do CAN2019, que decorre no Egipto, ao derrotar a sua similar do Marrocos, por 4-1, na marcação de grandes penalidades, após empate a um golo no tempo regulamentar.

Os beninenses adiantaram-se no marcador aos 53 minutos, por intermédio de Adilfhou, e os marroquinos restabeleceram a igualdade aos 76’. A formação orientada por Herve Renan desperdiçou ainda um penalte no penúltimo minuto de compensação (90+3’).

Nas grandes penalidades, o Benin acertou as quatro tentativas, enquanto o Marrocos marcou apenas uma das três a que teve direito, sendo desnecessário terminar a série de cinco atletas.

O jogo foi ajuizado pelo árbitro angolano Hélder Martins, coadjuvado pelo seu compatriota Jerson Emiliano e o eritreu Berhe Tesfagiorghis.