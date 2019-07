Cerca de três milhões de angolanos em idade activa, correspondendo a 28,5% população, é desempregada. Esses dados foram ontem avançados pelo Secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Manuel Moreira.

O governante que falava ontem durante a apresentação do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (Pape), disse que Angola atingiu, em 2018, uma taxa de empregabilidade acima dos 60 por cento.

Segundo ainda Manuel Moreira, a maioria dos angolanos trabalha no mercado informal e o que ganha não se reflecte na economia real.

Num encontro, promovido pelo MAPTSS e que serviu para identificar as modalidades de intervenção, de modo a dar o melhor encaminhamento aos beneficiários, o secretário de Estado reafirmou que o Executivo assumiu, como um dos eixos de actuação, a implementação de programas que visam o aumento dos níveis de empregabilidade, como mecanismo de combate à pobreza e a exclusão social.

Além disso, disse, há o compromisso da criação de cerca de 500,000 postos de trabalho, que deverão ser absorvidos pelo sector Produtivo da Economia e não pela administração pública, como se tem propalado.

No relatório de fundamentação da proposta para o OGE de 2019 apresentado no encontro, perspectiva-se que a economia angolana cresça 2,8 por cento, como resultado do crescimento de 3,1 por cento no sector Petrolífero e de 2,6 no sector não petrolífero.

De igual modo, as projecções apontam a inflação anual de 19,7 por cento até finais de 2018. Em 2019 pretende-se atingir uma taxa de inflação de 15 por cento.

O secretário de Estado disse que os empregos, além de gerarem riquezas e melhorar o Produto Interno Bruto (PIB) do país, tem reflexos na vida do próprio

“Estamos a criar condições para que as pessoas possam exercer uma actividade regular e legal, sem precisar fugir da Polícia ou dos fiscais. Essa situação vai ainda garantir a reforma destes trabalhadores com a inscrição no INSS”, garantiu.

Durante a apresentação da implementação do Pape, Manuel Moreira garantiu que o plano vai reduzir a taxa de desemprego, combater a pobreza, a vulnerabilidade e, com isso, haverá um aumento na economia , o que fará com que o país melhore.

No âmbito do Pape serão propostos novos modelos de legalização das micro e pequenas empresas e que o processo seja simples, rápido, barato e menos burocrático.

De igual modo será sugerido alguma redução ou eliminação da carga fiscal para efeitos de fomento e sustentabilidade da actividade produtiva nos primeiros 12 a 24 meses de actividade, para que o pequeno empreendedor não “morra à nascença”.

Os interessados a inscreverem-se no Pape devem, nesta primeira fase, começar a fazê-lo de forma presencial nos centros de formação profissionais do Instituto Nacional de Formação Profissional (Inefop).

O processo de inscrição passa a ser feito a partir dos próximos dias, através dos endereços electrónicos www.pape.gov.ao, www.maptss.gov.ao, pape@maptss.gov.ao, que estarão disponíveis no Serviço de Plataforma Electrónica (Sepe) e em aplicativo móvel, para os androids e iPhone e a linha telefónica +244 222 338 940, bem como as redes sociais do Facebook, YouTube e do watsapp.

Estará ainda disponível a ferramenta Ebumba, a ser lançada brevemente para prestação de serviços de auxílio ao Inefop. As plataformas ou ferramentas de gestão vão permitir que a pessoa beneficiada seja seguida no decorrer das suas actividades, para que continue e desenvolva cada vez mais o seu negócio.