O Benfica vai processar Ana Gomes, devido a um comentário da ex-eurodeputada na rede social Twitter, em que questiona se a venda do futebolista João Félix “não será negócio de lavandaria”.

A frase em causa foi escrita em 27 de junho, em resposta a um ‘tweet’ de um jornalista da revista Sábado, que se interrogava sobre a transferência de avançado internacional português por 120 milhões de euros.

“Um jogador de futebol com apenas 19 anos, que jogou meia época num campeonato de terceira categoria, e que aí se revelou, é vendido por 120 milhões de euros, naquela que é a quarta maior transferência de sempre. Ainda não li uma explicação racional, e fundamentada, para isto”, comentou o jornalista.

Ana Gomes reagiu, deixando uma interrogação: “Não será negócio de lavandaria?”.

Hoje, já depois de ter oficializado o negócio com o Atlético de Madrid, o Benfica manifestou a intenção de processar Ana Gomes, explicando que a ex-eurodeputada conotou a venda “com uma operação de lavagem de dinheiro/branqueamento de capitais”.

“A sua declaração foi objeto de significativa repercussão na imprensa nacional e estrangeira, gerando enorme indignação no Sport Lisboa e Benfica, nos membros dos seus órgãos sociais, sócios e adeptos”, refere ainda o clube.

Para o Benfica, é notório que a declaração de Ana Gomes não configura um caso de exercício de liberdade de expressão, mas “que, pelo contrário, tem o exclusivo propósito de denegrir o nome do Benfica e dos membros dos seus órgãos sociais”.

Durante esta semana, Ana Gomes enviou uma carta várias instâncias portuguesas e europeias, em que pede a investigação de eventuais crimes de fraude, evasão fiscal e branqueamento de capitais cometidos através de transferências de jogadores de futebol, com base em documentos divulgados pela plataforma digital Football Leaks e por Rui Pinto.

Ana Gomes tem sido uma defensora de Rui Pinto, ‘hacker’ colaborador do Football Leaks, que está detido por alegado acesso ilegal e divulgação de documentos do Sporting e do fundo de investimento Doyen e cujo nome tem sido associado a divulgação de e-mails do Benfica.