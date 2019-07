O futebolista internacional cabo-verdiano Zé Luís, de 28 anos, assinou contrato com o FC Porto por quatro épocas, até 2023, anunciou hoje o clube no seu sítio oficial.

“Zé Luís é reforço do FC Porto e assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2023. O avançado internacional cabo-verdiano, de 28 anos, representou o Spartak de Moscovo, da Rússia, nas últimas quatro épocas”, refere o clube.

Os ‘dragões’ lembram a carreira do avançado, que começou no Batuque, de Cabo Verde, antes de sair para os juniores do Gil Vicente, iniciando o percurso sénior ao serviço da formação gilista.

“O Sporting de Braga contratou-o e emprestou-o aos barcelenses (2011/12) e aos húngaros do Videoton (2013/14), até se fixar de vez no plantel bracarense”, recorda ainda o FC Porto.

Os ‘azuis e brancos’ assinalam que o avançado foi uma aposta de Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, quando se encontrava em 2014/15 no Sporting de Braga, uma época em que apontou 11 golos em 24 jogos.

O jogador, que em Portugal venceu uma II Liga e uma Taça da Liga, e na Rússia um campeonato e uma supertaça, já se tinha despedido na terça-feira do Spartak, que anunciou então um acordo com o FC Porto para a transferência do avançado.