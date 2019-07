Negligenciada pelas administrações Bush e Obama, Angola, uma fortaleza de Pequim sob o comando de José Eduardo dos Santos, está sendo ativamente cortejada pela equipe de Trump.

No início de junho, o chefe do Estado-Maior do exército angolano, general Jacques Raul, percorreu uma série de instalações militares americanas na companhia de cinco de seus oficiais. Sua turnê o levou a Vicenza, no norte da Itália, lar do comando militar do Exército dos EUA para a África (AFRICOM), e depois para Ohio e a base James A. Garfield, uma antiga instalação militar de munição que agora é um campo de treinamento para a Guarda Nacional.

Esta viagem ocorre em um momento em que Luanda e Washington estão em processo de negociação de um novo acordo de cooperação militar, que pode incluir treinamento da Marinha de Guerra Angolana pela Marinha dos EUA. A visita do ministro da defesa angolano, Salviano de Jesus Sequeira, a Washington deve acontencer a qualquer momento. Estas discussões entre os dois países destinam-se claramente a perturbar os programas de formação militar que a China tem oferecido a Luanda, alguns dos quais já estão em andamento.

O poderoso “Mr. Africa”, de Donald Trump, Cyril Sartor, antigo vice-director adjunto para a África na CIA, fez de Luanda uma prioridade nos esforços para contrariar a influência de Pequim e Moscovo no continente. Ele viajou pessoalmente à capital angolana em fevereiro para se encontrar com o presidente angolano João Lourenço. Washington também está contando com o bom relacionamento que a embaixadora dos EUA em Angola, Nina Maria Fite, desfruta com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto. Em janeiro, quando Angola estava em processo de obter um empréstimo de US $ 3,7 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI), Washington pediu que a instituição financeira pedisse que as entregas de petróleo bruto de Angola a Pequim fossem interrompidas. A fim de pagar parte da sua dívida para com a China, Luanda vem fornecendo durante vários anos à China petróleo bruto a taxas preferenciais. O aumento da atividade de Washington em Luanda é uma fonte de grande irritação para Pequim, que ameaçou parar de financiar o governo angolano. Os EUA também estão tentando combater a crescente influência de Moscou no país. Em abril, no decurso da visita de Manuel Domingos Augusto à capital russa, foram assinados vários acordos de cooperação entre os dois países.