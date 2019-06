O Manchester United concluiu a contratação de Aaron Wan-Bissaka, do Crystal Palace, por 50 milhões de libras.

O atacante de 21 anos se tornou o segundo contratado do United na presente temporada, depois que Daniel James, antigo jogador do Swansea City.

Os Red Devils confirmaram a assinatura de um contrato de cinco anos com a opção de mais 12 meses com o jovem defesa.

Wan-Bissaka, jogador da seleção sub-21 da Inglaterra, que ainda não jogo com a seleção de honras, passou pela academia de juniores do Palace e teve uma campanha inovadora no Selhurst Park na última temporada.

Ele fez 129 tackles na Premier League em 2018-19, mais do que qualquer defensor nas cinco principais divisões da Europa.

Um novo lateral direito era uma prioridade para o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, com Ashley Young já com idade avançada e o capitão Antonio Valencia que saiu depois de o clube ter optado em não prolongar o seu contrato.

Kieran Trippier, do Tottenham, Max Aarons, do Norwich City, e Thomas Meunier, do Paris Saint-Germain, mais experientes, foram mencionados como possíveis soluções.

No entanto, o United identificou o talentoso Wan-Bissaka como seu principal alvo e, acredita-se, dobrou sua oferta de inicial para pressionar o Palace.

Espera-se que Wan-Bissaka seja a primeira opção no lado direito da defesa, uma vez que o Solskjaer está a construir um novo plantel para melhorar a classificação da última temporada em que United ficou em sexto lugar.

Com a venda de Bissaka e do ex-jogador do Red Devils Wilfried Zaha, que supostamente quer se juntar ao rival londrino Arsenal, espera-se que o Crystal Palace reforce a sua equipa.