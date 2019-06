O avançado Gelson Dala e o médio trinco Show poderão entrar de início no jogo diante da Mauritânia, no encerramento da segunda jornada do grupo E do CAN em futebol, que decorre no Egipto desde o dia 21 do corrente mês.

Durante a última sessão de treinamento, realizada na tarde de hoje, visando o desafio deste sábado, às 15h30, no estádio de Suez, pode-se constatar a integração dos dois atletas na equipa base que empatou a um golo, na estreia, frente à Tunísia.

De saída devem estar Wilson Eduardo e Stélvio Cruz.

Devido a condicionalismo físico, o avançado do Sporting de Portugal, emprestado ao Rio Ave, entrou apenas na segunda parte, depois de muitas dúvidas quanto à sua utilização. Já o atleta o 1º de Agosto não fez parte do encontro por acumulações de amarelos.

Gelson Dala e Show normalmente têm sido titulares na selecção nacional.

No treino desta tarde, o segundo decorrido sob altas temperaturas (38 graus – a mesma do dia do jogo), o seleccionador Srdjan Vasiljevic privilegiou o sector atacante, com jogadas de contra-ataque pelas alas, onde surgiam os laterais a cruzarem para os dianteiros finalizarem.

A sessão teve a duração de uma hora.

No final, os internacionais Wilson e Eddie Afonso, ambos do Petro de Luanda, mostraram-se confiantes na vitória e ressaltaram a união no grupo.

Provável onze: Toni Cabaça, Bruno Gaspar, Paizo, Dani Massunguna, Bastos, Herenilson, Show, Fredy, Djalma Campos, Mateus Galiano e Gelson Dala.

Em caso de vitória, o combinado nacional somaria quatro pontos e estaria nos lugares privilegiados para atingir a outra fase, como primeiro da série ou como segundo, e até entre os quatro melhores terceiros, que também têm direito a passar para a próxima etapa.

O grupo é liderado pelo Mali, com quatro pontos, seguido da Tunísia, com dois. Essas duas selecções empataram hoje a um golo, na abertura da segunda jornada.

Angola tem um ponto e a Mauritânia zero.