Com golo de Youssef En-Nesyri, a selecção de Marrocos garantiu nesta sexta-feira o apuramento aos oitavos-de-final do CAN2019, que decorre no Egipto, após triunfo de 1-0 frente à Côte de I’voire, em jogo referente à segunda jornada do grupo D.

Marrocos soma seis pontos na liderança, mais três que os ivorienses na segunda posição, vindo depois a África do Sul e Namíbia com zero.

Ainda para a mesma jornada, jogam nesta noite: África do Sul/Namíbia.