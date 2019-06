A selecção nacional de futebol empatou neste sábado a nulo com a Mauritânia e complicou a possibilidade de qualificar-se aos oitavos-de-final do CAN2019, que decorre no Egipto.

O resultado deixa Angola com dois pontos em dois jogos e tudo a depender do último jogo contra o Mali.

A Mauritânia que conseguiu o seu primeiro ponto numa competição do género a nível continental, vai precisar de um outro bom desempenho para conseguir algo no confronto com a favorita do Grupo E, a Tunísia.

Angola dominou o primeiro tempo e Djalma quase marcou na recepção de um cruzamento de Bruno Gaspar que cabeceou ao lado. O ritmo do avançado do angolano causou problemas à Mauritânia,

O passe inteligente de Fredy Ribeiro pôs Gaspar frente a frente com o guarda-redes, mas ele hesitou permitindo que as linhas se fechassem.

A melhor chance da Mauritânia no jogo caiu para Ba após o intervalo. Ele recebeu o cruzamento de Ismael Diakite da direita com um chute de primeira que Gaspar brilhantemente bloqueou deslizando em frente da bola.

Momentos depois, Angola desperdiçou uma oportunidade ainda melhor quando Gelson Dala entrou na área e puxou a bola para o substituto Eduardo, mas o atacante do Sporting Braga chutou rasteiro e mandou a bola para lá do poste esquerdo da baliza.

Geraldo marcou nos acréscimos de um cruzamento de Paizo, mas a bandeira de fora de jogo já tinha sido levantada e correctamente, permitindo a Mauritânia suspirar de alívio antes de comemorar o seu primeiro ponto num CAN.