Um tumulto entre populares e efectivos da Policia Nacional ocorrido esta quinta-feira, no distrito urbano do Sambizanga, em Luanda, resultou no ferimento de cinco agentes, dos quais um em estado grave.

O incidente teve lugar na avenida Lueji ya Nkonda, quando mais de 100 pessoas queriam invadir a 9ª Esquadra da Polícia Nacional, alegando que efectivos desta unidade originaram por espancamento a morte de um jovem de 25 anos.

O indivíduo foi detido e espancado numa cela da esquadra e morreu dias depois de ser solto, já na posse de familiares, pelo que estes dizem estar a porrada na origem da morte. A Angop soube, no entanto, que o cidadão, identificado por Manuel António, morreu no decorrer de uma partida de futebol, no bairro.

Em declarações à Angop, o director do gabinete de imprensa do Ministério do Interior em Luanda, intendente Mateus Rodrigues, contrariou as alegações dos familiares da vítima. Referiu que o cidadão foi detido a 18 desde mês, acusado de tráfico de droga, solto dia 20 e morreu quatro dias depois.

Os populares tentaram invadir a esquadra e danificaram vidros de viaturas, assim como impediram a circulação rodoviária na rua Lueji ya Nkonda e a polícia actuou no sentido de dispersa-los e evitar mais danos, com o efectivo de intervenção rápida.

As autoridades policiais abriram um inquérito para averiguar o caso. Recentemente ocorreu um episódio do género no bairro Rocha Pinto, distrito da Maianga, depois da morte de uma zungueira por um agente da corporação.