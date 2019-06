O Liverpool desfrutou de uma excelente temporada em 2018-19, lutando até ao fim com o Manchester City pelo título da Premier League antes de vencer a Liga dos Campeões.

Como resultado, o valor dos membros da sua equipa subiram, e quatro jogadores do Reds estão incluídos neste XI mais valioso, montado pelo Football Benchmark.

Lionel Messi esteve em plena forma para o Barcelona durante toda a campanha, enquanto Kylian Mbappe e Neymar, do Paris Saint-Germain, completam uma frente assustadora, embora isso signifique que não há lugar para Cristiano Ronaldo, da Juventus.

Mas quem mais apresenta na equipe? Leia mais para descobrir.

GUARDA-REDES

Alisson – Liverpool (96 milhões de euros)

Sobrancelhas podem ter sido levantadas quando o Liverpool pagou a Roma £ 56 milhões – na época, uma taxa recorde para um guarda-redes – para garantir os serviços de Alisson, mas o brasileiro acabou com dúvidas sobre a sua mudança com uma maravilhosa primeira temporada em Merseyside.

Alisson apareceu em todos os jogos da Premier League, sofrendo 22 golos na liga, quando os “reds” terminaram em segundo lugar, atrás do Manchester City, e também desempenhou um papel de destaque no triunfo da Liga dos Campeões.

DEFESAS

Trento Alexander-Arnold – Liverpool (€ 81m)

O segundo jogador do Liverpool a participar é o lateral direito Trent Alexander-Arnold, que desfrutou de outra campanha estelar.

Apesar de sólido na defesa, Alexander-Arnold avançou para o ataque, acumulando 16 assistências em 40 jogos em todas as competições, elevando o seu valor para 81 milhões de euros.

Virgil van Dijk – Liverpool (€ 98m)

Sem dúvida um dos artistas da temporada, o jogador do ano da PFA, Virgil van Dijk, teve uma forma extraordinária na última campanha do Liverpool, depois dos Reds ter pago 75 milhões de libras para sua assinatura em janeiro de 2018.

Van Dijk foi uma presença imponente na defesa do Liverpool e também marcou seis golos, aumentando 30 milhões de euros no seu valor. A antiga estrela do Celtic e do Southampton também levou a Holanda à final da Liga das Nações, onde perdeu para Portugal.

Raphael Varane – Real Madrid (€ 86m)

Depois do regresso do Campeonato do Mundo onde ajudou a França no triunfo, Raphael Varane não conseguiu repetir sua forma internacional no Real Madrid, enfrentando uma temporada extremamente difícil para os seus padrões.

Varane ainda teve algumas exibições superbas no coração da defesa madrilena, e apesar dificuldades no Real Madrid, ele ainda é o segundo defesa-central mais valioso do futebol mundial.

Andy Robertson – Liverpool (66 milhões de euros)

O quarto e último jogador do Liverpool neste lado é Andy Robertson, que, tal como o seu lateral oposto, Alexander-Arnold, esteve em excelente forma para o lado de Jurgen Klopp durante toda a temporada.

Atacar sempre foi uma força de Robertson, e embora ele seja obstinado defensivamente, não foi surpresa vê-lo ter um impacto tão maior no campo, com o lateral esquerdo escocês fornecendo 13 assistências de suas 48 aparições em todas as competições.

MÉIO-CAMPISTAS

Paul Pogba – Manchester United (€ 127m)

Paul Pogba pode ter sido criticado por suas atuações no Manchester United, embora dúvidas sobre seu futuro em Old Trafford permanecem, isso não impediu que seu valor permanecesse acima dos € 100 milhões.

A estrela francesa marcou 16 golos e fez 11 assistências em todas as competições para o seu clube na última temporada, com a Juventus e o Real Madrid supostamente disputando pelo jogador 26 anos, Pogba é o meio-campistas mais valiosos do futebol mundial.

N’Golo Kante – Chelsea (€ 90m)

Maurizio Sarri decidiu usar N’Golo Kante num papel mais avançado durante seu tempo no Chelsea na última temporada, e é seguro dizer que a mudança nem sempre foi um sucesso – é fácil sentir que um dos melhores, se não o melhor meio-campista do mundo.

No entanto, Kante é considerado o terceiro meio-campista mais caro, sempre com uma performace assim da média desde que chegou na Inglaterra, ajudou o Chelsea a conquistar a Liga Europa.

Kevin De Bruyne – Manchester City (€ 120 milhões)

O maestro do Manchester City no meio-campo teve uma temporada prejudicada por lesões em 2018-19, mas ainda assim teve destaque suficiente para desempenhar um papel-chave em cada um dos triunfos em casa da equipa de Pep Guardiola.

De Bruyne marcou seis golos e acrescentou 10 assistências em 32 partidas em todas as competições, e teve uma performance cintilante na derrota de Watford para o City na final da FA Cup.

PARA A FRENTE

Lionel Messi – Barcelona (€ 190m)

Messi parece estar cada vez melhor. O mercurial atacante do Barça – que completou 32 anos na segunda-feira – marcou 51 vezes para o Barcelona na temporada passada, superando o marco de 600 golos do clube, um marco que alcançou com um sensacional golo de falta contra o Liverpool no Camp Nou.

No entanto, Messi não pode levar uma equipe inteira o tempo todo, e apesar do Barça manter o título da Liga, caiu na Liga dos Campeões em Anfield, antes de perder para o Valencia na final da Copa del Rey – uma partida em que Messi marcou .

Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain (€ 225m)

O jogador mais valioso deste lado, a ascensão de Mbappe continua no ritmo. Depois de jogar um papel fundamental na glória da França na Copa do Mundo, Mbappe marcou 39 golos no total para o Paris Saint-Germain em 2018-19, e recentemente marcou seu 100º golo na vitória da França sobre Andorra na Euro 2020.

Aos 20 anos, o valor de Mbappe está muito acima de € 200 milhões, e certamente só continuará subindo se o atacante continuar com essa forma sensacional.

Neymar – Paris Saint-Germain (195 milhões de euros)

Rumores persistem sobre o futuro de Neymar no Paris Saint-Germain, com a estrela do Brasil – que sofreu uma série de lesões em pontos cruciais em ambas as temporadas na França – tendo fracassado em corresponder às expectativas desde sua troca de 200 milhões de euros em 2017.

Mas enquanto o PSG não é levado à glória na Liga dos Campeões por Neymar, seu valor é o segundo mais alto deste lado, atrás do companheiro de equipa, Mbappe.