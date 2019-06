O ministro de Estado do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior, considerou nesta sexta-feira que a alteração de indicadores de saldos orçamentais deficitários para superavitários ser importante para inversão do endividamento.

O ministro sublinhou que essa tendência de inversão do défice fiscal, para saldos superavitários abre mais espaços para que os bancos comerciais concedam mais crédito à economia nacional.

Afirmou que o saldo fiscal melhorou em 2018, tendo passado de um défice de 6,3 em 2017 para um superavit de 2,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano seguinte, através da implementação das medidas fiscais, contidas nos programas de estabilização macroeconómicas e no de financiamento alargado com Fundo Monetário Internacional (FMI).

O governante, que discursava na abertura do IX Fórum da Banca, sob o lema “As Reformas e Desafios da Banca Angolana”, uma iniciativa no Jornal Expansão, explicou que o país deu passos importantes para retomar o crescimento económico, com a redução dos défices fiscais.

Ainda em relação às medidas para a inversão da tendência do endividamento público, referiu haver sinais visíveis, tendo justificado que as taxas de juro dos Bilhete de Tesouro com maturidade de 364 dias passaram de 19,05 por cento em Dezembro de 2018 para 15,89 por cento em finais de Maio de 2019, uma tendência que vai suscitar a revisão da estratégia de activos e passivos dos bancos comerciais.

Manuel Nunes Júnior esclareceu que quanto maior for o endividamento de um estado, maior será a taxa de juros, o que faz reduzir o potencial de crescimento económico, por inibir o crédito ao sector privado, ao elevar as suas taxas de juros.