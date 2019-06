Co-líderes do grupo D, com três pontos, as selecções de Marrocos e da Cote d’Ivoire defrontam-se hoje, às 18 horas, no estádio Al Salam, no Cairo, no jogo de cartaz do dia hoje no Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN2019), que decorre no Egipto.

Dois candidatos assumidos à conquista do troféu, Leões do Atlas e Elefantes vão tentar assegurar já, antecipadamente, presença nos oitavos-de-final. Quem vencer apura-se logo para a próxima fase.

Na outra partida da série vão medir forças África do Sul e Namíbia, às 21 horas. Este é um encontro entre aflitos, porque quem perder corre o risco de não passar da fase de grupos. Os dois conjuntos averbaram derrota na estreia, frente à Cote d’Ivoire e Marrocos, respectivamente, pelo mesmo resultado (0-1).

Classificação

1º Marrocos, 03 pontos

2º Cote d‘Ivoire, 03 pontos

3º Namíbia, 00

4º África do Sul, 00.