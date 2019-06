A selecção de futebol do Brasil superou aos penaltes o Paraguai, por 4-3, na noite desta quinta-feira, no estádio do Grémio, depois de um empate a zero no tempo regulamentar, e apurou-se às meias-finais da Copa América 2019.

Com esta vitória o Brasil afasta o “fantasma” do Paraguai, uma vez que foi eliminado pelo adversário aos penaltes nos quartos-de-final das copas América de 2011 e 2015, e aguarda o vencedor do jogo Venezuela – Argentina.