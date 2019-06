Paixão Júnior admite reduzir índice de HIV/Sida no país

O novo presidente da mesa da assembleia-geral da ANASO, Paixão Júnior, admitiu quarta-feira no Município de Viana, em Luanda, reduzir o índice do HIV/Sida durante o seu mandato de cinco anos, assim como combater rigorosamente com a enfermidade até em 2030.

Estas palavras foram expressas, em declarações à imprensa, durante a cerimónia de tomada de posse dos novos corpos gerentes da Rede Angolana das Organizações Não-Governamentais de Luta Contra HIV/Sida (ANASO), decorrida na Casa da Juventude em Viana.

O dirigente apontou a necessidade se trabalhar com toda sociedade com o propósito de se sensibilizar para diminuir este fenómeno que está enlutar muitas famílias.

Paixão Júnior, que substitui do cargo o ex-basquetebolista Jean Jacques da Conceição, indicou que vai se discutir com as autoridades de direito para tonar a sua organização como uma instituição de utilidade pública, em função do trabalho que tem realizado no país.

Quanto a situação da sede para o seu funcionamento, prometeu lutar para que dentro de dois anos consigam encontrar um local apropriado para se trabalhar com dignidade, a julgar pela dimensão que ANASO já atingiu desde a sua criação em 1994.

Participaram no acto eleitoral 44 votantes, dos 46 inicialmente previstos (dois estiveram ausentes), com um resultado de 40 votos a favor, dois contra e mesmo número nulo.

Sendo assim, foi eleito, numa lista única para se ocupar ao cargo de presidente de Comité Coordenador (órgão directivo), António Coelho, em substituição de Teresa Cohen.

Neste elenco destaca-se também da presença da activista Carolina Pinto António como vice-presidente para tuberculose e VIH/Sida.

Durante a cerimónia, foram homenageadas varias individualidades que se destacaram no combate e prevenção desta doença, com a entrega de quadros e certificados.

A actividade foi presidida pelo secretário de Estado da Saúde para área hospitalar, Leonardo Inocêncio, em representação da titular da pasta, Sílvia Lutucuta.