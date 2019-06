Governo financia projetos de desenvolvimento no interior com dinheiro recuperado do Fundo Soberano

O Presidente angolano lançou hoje, em Luanda, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), no valor de 2.000 milhões de dólares (1.700 milhões de euros), recursos provenientes do dinheiro recuperado do Fundo Soberano de Angola.

João Lourenço referiu que o plano abrange os 164 municípios do país e prevê a execução de vários projetos, alguns de raiz e outros para conclusão, nomadamente 4.000 salas de aulas, para vários níveis de ensino, cerca de 200 equipamentos hospitalares de diferentes categorias, a asfaltagem, terraplanagem ou reabilitação de estradas, com prioridade para as secundárias e terciárias, que vão facilitar o escoamento da produção agrícola local.

O PIIM integra também projetos no domínio da segurança pública, com a construção e apetrechamento de esquadras de polícia, da energia, das águas e do saneamento básico.