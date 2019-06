O seleccionador nacional de futebol de Angola, Srdjan Vasiljevic, afirmou, hoje, na cidade de Suez (Egipto), que está a aproveitar o CAN2019 para estruturar uma equipa forte, com vista a uma boa performance nas eliminatórias de acesso ao próximo Campeonato do Mundo, a disputar-se no Qatar, em 2022.

Questionado sobre os objectivos dos Palancas Negras nesta 32.ª edição da prova continental, o sérvio afiançou que traçou dois objectivos principais com a direcção da Federação Angolana de Futebol (FAF): o apuramento ao CAN2019, já conseguido, e ao Mundial de 2022.

Srdjan Vasiljevic, que falava hoje na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente à Mauritânia, a disputar-se no sábado, garantiu que vai continuar a trabalhar para compor uma selecção capaz de se apurar, pela segunda vez, a um Mundial, depois do da Alemanha2006.

Sobre o jogo com os mauritanianos, o técnico, que disse primar pela qualidade e determinação em todos os desafios, antevê-o difícil, recordando os resultados da fase de qualificação para a presente prova, em que Angola e Mauritânia estiveram no mesmo grupo, tendo os angolanos goleado este adversário por 4-1, na primeira-mão, e perdido no segundo jogo, por 0-1.

A hora (15h30) do início da partida também foi considerada factor que poderá influenciar no desempenho dos dois conjuntos, pois, já nesse período, as temperaturas no Egipto são muito altas, chegando a atingir 38 graus.

Na primeira jornada, a selecção nacional impôs empate a um golo à favorita Tunísia, enquanto a Mauritânia foi goleada pelo Mali, por 4-1.