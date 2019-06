O Madagáscar venceu hoje a similar do Burundi, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo B, o que lhe permite manter-se na corrida aos oitavos-de-final.

Depois do empate na ronda inaugural, os malgaxes garantiram os três pontos com o golo solitário de Marco Ilamaharitra, aos 76 minutos, e são segundos do grupo, com quatro pontos.

Esta jornada abriu quarta-feira, com a Nigéria a vencer a República da Guiné, por 1-0, garantindo vaga na próxima etapa da competição.

O grupo é liderado pela Nigéria, com seis pontos, de duas vitórias, seguido do Madagáscar, com quatro, enquanto a Guiné é terceira, com um, e o Burundi, quarto, sem pontuar.